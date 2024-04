Diese Unterlagen sollen die «offensichtlichen Verbindungen» ihres Mandanten zu offiziellen Persönlichkeiten in seinem Herkunftsland belegen. Der Anwalt Nicolas Rouiller erachtete es deshalb für unerlässlich, dass der Angeklagte in Abwesenheit der Öffentlichkeit und der Presse vernommen wird. Nur so könne das Gericht Elemente erfahren, die für «Westler» schwer zu verstehen seien.