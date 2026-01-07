Cauterucci habe sich entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen. Er habe zusammen mit Mehmet Inan, der das Unternehmen wie bereits mitgeteilt ebenfalls verlässt, die Eigenvermarktung von «20 Minuten» aufgebaut und diese seit Anfang 2025 in einer Co-Leitung geführt. Giovanni Cauterucci war im September 2023 als Chief Revenue Officer zu «20 Minuten» gestossen, wie es weiter hiess.
Der ehemalige Burda-Manager Martin Lütgenau übernimmt per sofort interimistisch die operative Führung der Vermarktung der «20 Minuten»-Gruppe. Um die Steuerung der Vermarktung zu optimieren, solle der gesamte Bereich künftig von einer Person über die jeweiligen Teamleads geleitet werden, hiess es: «Die Gespräche für die definitive Besetzung dieser Position in der Geschäftsleitung laufen.»
jb/to
(AWP)