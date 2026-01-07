Cauterucci habe sich entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen. Er habe zusammen mit Mehmet Inan, der das Unternehmen wie bereits mitgeteilt ebenfalls verlässt, die Eigenvermarktung von «20 Minuten» aufgebaut und diese seit Anfang 2025 in einer Co-Leitung geführt. Giovanni Cauterucci war im September 2023 als Chief Revenue Officer zu «20 Minuten» gestossen, wie es weiter hiess.