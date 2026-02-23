Looser stiess 2005 zum Gratismedium. Von 2019 bis 2022 war er Chefredaktor, die vergangenen vier Jahre war er Stellvertreter der neuen Chefredaktorin Desirée Pomper.
Wie «20 Minuten» am Montag mitteilte, wird Looser nun auf den 1. Juni Partner bei einer Strategieberatungsagentur. «20 Minuten» sei gewissermassen seine grosse Liebe und werde es wohl auch immer bleiben, lässt sich Looser in der Mitteilung zitieren. Jetzt, da er wisse, dass die «journalistische Ikone» in guten Händen sei, könne er sich nach 21 Jahren etwas besser davon trennen.
Looser werde «20 Minuten» weiterhin unterstützen, als freier Autor und KI-Experte. Seine Nachfolge als stellvertretender Chefredaktor werde in Kürze bekanntgegeben.
(AWP)