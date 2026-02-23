Wie «20 Minuten» am Montag mitteilte, wird Looser nun auf den 1. Juni Partner bei einer Strategieberatungsagentur. «20 Minuten» sei gewissermassen seine grosse Liebe und werde es wohl auch immer bleiben, lässt sich Looser in der Mitteilung zitieren. Jetzt, da er wisse, dass die «journalistische Ikone» in guten Händen sei, könne er sich nach 21 Jahren etwas besser davon trennen.