So erzählt Medienminister Albert Rösti (SVP) in einem Interview beispielsweise davon, wie überrascht er 1999 war, als plötzlich eine «gut lesbare Zeitung gratis verfügbar war». Die Leserinnen und Leser erfahren zudem, dass die blauen Zeitungsboxen zwar aus dem Strassenbild verschwinden, aber zumindest in zwei Museen noch zu sehen sein werden.