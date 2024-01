Der weltweite Flugverkehr hat 2023 fast wieder das Niveau der Zeit vor der Coronapandemie erreicht. Die Personenkilometer nahmen um 36,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und erreichten 94,1 Prozent des Werts von 2019, also von vor der Pandemie, berichtete der internationale Verband der Fluglinien (IATA) am Mittwoch in Genf.

31.01.2024 15:12