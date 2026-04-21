Welche Folgen hat das für die Gesamtwirtschaft?

In der Tendenz stützen Reallohnsteigerungen den Konsum. Und auf einen starken Konsum ist die Schweizer Wirtschaft derzeit dringend angewiesen. So ist er laut den aktuellsten Prognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) im laufenden und kommenden Jahr nämlich die eigentliche Stütze. Er werde um 1,4 und 1,5 Prozent wachsen. Hingegen schwächelt laut dieser Prognose die Exportwirtschaft wegen der geringen globalen Nachfrage, und in der Folge ist die Investitionsbereitschaft der Firmen eher tief. Wegen des Sparprogramms des Bundes nehme ausserdem der Staatskonsum ab.