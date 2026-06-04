Schweiz als «sicherer Hafen»

Auch die Schweiz behauptete ihre Rolle als einer der wichtigsten Vermögensverwaltungsstandorte der Welt. Laut Capgemini wurden in der Schweiz grenzüberschreitende Vermögen von rund 2,9 Billionen US-Dollar verwaltet. Damit lag das Land weltweit auf Rang zwei hinter Hongkong, das die Schweiz erstmals knapp als grössten Offshore-Vermögensplatz ablöste. Die Autoren des Berichts sehen die Schweiz dank ihres Rufs als sicherer Hafen weiterhin gut positioniert, insbesondere in Zeiten geopolitischer Unsicherheit.