Rund fünfzig Unternehmen gewährten Einblick in ihr Schaffen. Sie zählten über 55'000 Eintritte. Im Durchschnitt besuchte eine Person also rund drei Firmen, wie es im Communiqué heisst. Unter den Gästen befanden sich 7000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Lernende aus dem Dreiland. Sie konnten die Industrienacht kostenlos besuchen. Bei einigen Firmen landeten Bewerbungen auf dem Tisch, wie der Verein Industrienacht Basel weiter mitteilte.
Interessierte besuchten unter anderem die Labore von Roche und Novartis, die Produktion von Medartis und das SBB-Logistikzentrum. Auch die Containerterminals und Schiffe an den Rheinhäfen und die Sutter-Backstube waren offen für einen Augenschein. Das Publikum konnte auch selbst Hand anlegen. Die Gäste brauten etwa Bier, bediente Bagger und baute Solarventilatoren.
Die Industrienacht fand erstmals 2022 statt, damals mit 8500 Gästen. Im Jahr 2024 feierte zudem die Industrienacht Regio Liestal als Baselbieter Pendant Premiere. Diese wird am 18. September 2026 zum zweiten Mal stattfinden.
(AWP)