Rund fünfzig Unternehmen gewährten Einblick in ihr Schaffen. Sie zählten über 55'000 Eintritte. Im Durchschnitt besuchte eine Person also rund drei Firmen, wie es im Communiqué heisst. Unter den Gästen befanden sich 7000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Lernende aus dem Dreiland. Sie konnten die Industrienacht kostenlos besuchen. Bei einigen Firmen landeten Bewerbungen auf dem Tisch, wie der Verein Industrienacht Basel weiter mitteilte.