Laut der SHMK stützt die Statistik die positive Bilanz: In den fünf Jahren vor der Eröffnung des ersten Babyfensters von 1997 bis 2001 wurden in der Schweiz 13 ausgesetzte oder getötete Neugeborene registriert. In den vergangenen fünf Jahren von 2021 bis 2026 gab es keinen einzigen solchen Fall mehr.