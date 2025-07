Die Aussenminister von 25 Ländern fordern in einer gemeinsamen Erklärung ein sofortiges Ende des Kriegs im Gazastreifen. Ihre Botschaft sei klar und dringend: «Der Krieg in Gaza muss jetzt beendet werden», hiess es in dem Text. «Weiteres Blutvergiessen dient keinem Zweck.» Man unterstütze die Bemühungen der Vermittler USA, Katar und Ägypten.