Die Aussenminister von 25 Ländern fordern in einer gemeinsamen Erklärung ein sofortiges Ende des Kriegs im Gazastreifen und kritisieren zugleich Israels Umgang mit der humanitären Hilfe für das abgeriegelte Gebiet. «Der Krieg in Gaza muss jetzt beendet werden», heisst es in dem Text. «Weiteres Blutvergiessen dient keinem Zweck.» Die weiter in Gaza festgehaltenen Geiseln müssten sofort freigelassen werden. Das israelische Aussenministerium wies die Erklärung als «ohne Bezug zur Wirklichkeit» zurück.