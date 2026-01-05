Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) forderte dazu Unterstützung vom Bund. «Ich glaube, dass es jetzt vor allen Dingen um Bundeshilfe bei den Ermittlungen gehen muss», sagte sie im RBB-Inforadio. «Die Frage ist: Sind das einfach nur linke Gruppen von Aktivisten, die ideologisch unterwegs sind oder steckt da mehr dahinter?» Zudem verlangte Giffey, Informationen zum Verlauf von wichtigen Stromkabeln künftig geheimer zu halten. «Sie finden sehr viel im Internet», sagte sie dem Deutschlandfunk. Es dürften nicht noch mehr kritische Daten veröffentlicht werden.