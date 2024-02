Wohnen

Bis Anfang Januar war nach einer UN-Auswertung von Satellitenbildern fast jedes dritte Gebäude - 94 000 Wohneinheiten - zerstört oder beschädigt worden. Israel sagt, die Streitkräfte zerstörten nur Verstecke der Hamas oder anderer Terrororganisationen. Die Menschen entkommen - manchmal mit wenigen Minuten Vorwarnung - oft nur mit dem, was sie am Leibe tragen. Tausende sind schon mehrmals vertrieben worden. In der südlichen Stadt Rafah haben inzwischen 1,5 Millionen Menschen Schutz gesucht. Sie kampieren auf engstem Raum unter Plastikplanen oder in Zelten teils am Strassenrand.