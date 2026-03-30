Freiwillig gemeldet wurden Cybervorfälle zu Zehntausenden, die meisten von Privatpersonen. Insgesamt registrierte das Bacs 2025 fast 65'000 Meldungen. Die Zahlen seien im Vergleich auf hohem Niveau stabil, schreibt das Bacs. Im Vorjahr hatte es rund 63'000 Meldungen erhalten.