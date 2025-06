Was damals geschah

Mit dem Tod von Reform-Hoffnungsträger und KP-Generalsekretär Hu Yaobang Mitte April 1989 erhob sich in Peking eine Bewegung für mehr Mitsprache und gegen Korruption. Die Regierung bekam die mehrwöchigen Proteste nicht in den Griff und schickte das Militär, um diese zu zerschlagen. Am frühen Morgen des 4. Juni 1989 kamen in den Strassen um den Tian'anmen-Platz Hunderte Menschen etwa durch Schüsse ums Leben. Die genau Opferzahl ist bis heute nicht bekannt.