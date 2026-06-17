Im Bereich Schwarzarbeit wurden im Jahr 2025 1569 Betriebs- und 2516 Personenkontrollen durchgeführt. 39 Fälle von Verletzungen der Melde- und Bewilligungspflicht deckten die Behörden so auf. Verstösse oder Verdachtsmeldungen leitet das Amt für Wirtschaft den zuständigen Spezialbehörden weiter. Aufgrund dieser Koordinationsaufgaben hätten 64 Fälle von Schwarzarbeit im Ausländerrecht und 59 Fälle im Sozialversicherungsrecht durch die Spezialbehörden aufgedeckt werden können.