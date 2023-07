Trotz einer milliardenschweren Vergleichszahlung setzt sich der US-Mischkonzern 3M nach dem zweiten Quartal höhere Jahresziele. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt der Konzern jetzt eine Spanne von 8,60 bis 9,10 US-Dollar (7,80 bis 8,25 Euro) an, wie er am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte er mit 8,50 bis 9,00 Dollar gerechnet. An der New Yorker Börse legten 3M-Aktien an der Spitze des Dow Jones um knapp sechs Prozent zu.

25.07.2023 17:45