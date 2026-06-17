Wenn das bestehende System fortgesetzt werde, werde es zu einer Verlagerung von Produktion und Werksschliessungen kommen, schreiben die Unterzeichner, darunter die Chemiekonzerne BASF , Evonik und Covestro sowie die Stahlkonzerne Thyssenkrupp und ArcelorMittal . «Die Folgen - Arbeitsplatzverluste, rückläufige Investitionen und ein nachlassendes Wirtschaftswachstum - sind absehbar.» Bei der Reform des Emissionshandelssystems müsse die Politik unverzüglich Massnahmen ergreifen, um «weiteren Schaden für die industrielle Basis Europas zu vermeiden».