Wie wahrscheinlich ist ein Militäreinsatz zur gewaltsamen Bergung?

Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz hält einen militärischen Zugriff auf die Lagerorte zwar theoretisch für möglich, praktisch jedoch für äusserst schwierig. Ein Einsatz würde bedeuten, die Atomanlagen Isfahan und Natans sowie deren Umgebung über mehrere Tage hinweg unter Kontrolle zu bringen - unter feindlichen Bedingungen und vermutlich anhaltenden Gegenangriffen. Zudem sei von verminten Gebieten auszugehen. Insgesamt handele es sich um einen «extrem komplexen Vorgang» mit ungewissem Ausgang, sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn es so einfach wäre, hätte man es wohl schon lange getan.»