«Wenige von uns demonstrieren weiter», sagte der Sprecher der Kläger, Viktor Jonsson, laut der Nachrichtenagentur TT beim Einreichen der Klage vor einem Stockholmer Gericht. «Obwohl wir vor Gericht gestellt, mit Geldstrafen belegt und angeklagt werden und jetzt - wie wir in den letzten Jahren gesehen haben - Menschen sogar zu Gefängnisstrafen verurteilt werden.»