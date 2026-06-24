Der Grund für das umfangreiche Bauprojekt: Auf dem Abschnitt zwischen Fideris und Küblis liegen die Strasse und die Linie der RhB in einem engen Talabschnitt nahe beieinander. Das führt zu Einschränkungen. So kann die RhB auf diesem Abschnitt nur mit 45 Stundenkilometern verkehren und auch auf der Nationalstrasse N28 führen die engen Radien und die schmale Fahrspur zu einer Geschwindigkeitsreduktion.