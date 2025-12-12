Verbindung zwischen Seehäfen in Polen und Italien

«Dieses Jahrhundertprojekt ist nicht nur ein Jahrhundertprojekt für Österreich, sondern auch für Europa», sagte Eric von Breska von der Generaldirektion für Mobilität in der Europäischen Kommission. Die Koralmbahn sei wesentlicher Bestandteil eines Verkehrskorridors, der die Seehäfen zwischen Polen und Italien verbinden solle, sagte er bei der Streckeneröffnung in Graz. Die Geschichte des Bahnbaus zeige, dass die Bahn seit dem 19. Jahrhundert Regionen zusammenbringe, sagte Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen.