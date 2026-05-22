Das Pentagon hatte am Dienstag erklärt, die Zahl der Kampfbrigaden in Europa werde von vier auf drei reduziert und damit auf den Stand von 2021 reduziert - also den Stand vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Reduzierung sei das Ergebnis einer «umfassenden und vielschichtigen» Überprüfung der US-Truppenstärke in Europa. Die Änderung führe zu einer zeitweisen Verspätung der Verlegung von Truppen nach Polen, hiess es.