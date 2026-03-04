«Bleiben Sie wo Sie sind»

Die Gestrandeten rief Jenni auf: «Bleiben Sie dort, wo Sie sind.» Von Reisen nach Maskat, von wo aus am Donnerstag der Swiss-Flug abheben wird, oder gar Saudi Arabien riet sie mit Nachdruck ab. Der Grenzübertritt gestalte sich schwierig, und von Riad in Saudi Arabien aus seien sowieso keine Flüge möglich.