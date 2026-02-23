Nach Angaben der IG Metall in Waiblingen hätte der Standort eine Zukunft haben können, wenn Bosch bereit gewesen wäre, sie aktiv mitzugestalten. «Die Verlagerung von Produktion und Know-how ist ein schwerer Fehler zulasten der Region.» Die nun erreichte Einigung federe den Strukturbruch zwar sozial ab, ersetze aber keinen industriepolitischen Gestaltungswillen des Konzerns. «Wichtig sind vor allem die zugesagte Weiterbeschäftigung, Qualifizierung und die Transfergesellschaft ab 2029.»