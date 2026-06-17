Die Nutzung ist bei Personen mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von über 10'000 Franken mit 73 Prozent deutlich höher als bei jenen mit einem Einkommen bis 6000 Franken (56 Prozent). Auch zwischen den Altersgruppen stellte Yougov Unterschiede fest: Bei den 18- bis 44-Jährigen liegt die Nutzungsrate bei 69 Prozent, bei den über 60-Jährigen bei 56 Prozent.