Weiter werde der Mutterschaftsurlaub auf 18 Wochen, der Adoptionsurlaub auf drei Wochen verlängert. Die Anzahl der bezahlten Feiertage steigt laut der Mitteilung von zehn auf elf Tage. Für Mitarbeitende ab 50 Jahren mit mindestens zehn Dienstjahren gelte neu eine Kündigungsfrist von fünf Monaten.