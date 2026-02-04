Tieferer Lohn in Lebensmittelindustrie

Für die Gewerkschaften sei das allgemein ein zufriedenstellendes Resultat, sagt Schärer. Insbesondere beim Lohn gebe es aber aus ihrer Sicht weiterhin Handlungsbedarf. In der Lebensmittelindustrie liege der Mindestlohn mit 4000 Franken weiterhin tiefer als in den anderen Bereichen, erst ab 2027 werde er um 50 Franken angehoben.