Kurz vor 11.00 Uhr stürzte im Gebiet Trübsee eine Gondel der Anlage «Titlis Xpress» ab. Die Gondel befand sich auf der Strecke in Richtung Engelberg-Stand, als sie kurz nach der Mittelstation aus noch ungeklärten Gründen im Gebiet Schlächtismatt abstürzte und sich mehrfach überschlug, wie der stellvertretende Kommandant der Kriminalpolizei Nidwalden, Senad Sakic, an einer Medienkonferenz mitteilte. In der Gondel befand sich eine 61-jährige Frau aus der Region, die dabei ums Leben kam, wie es später im Communiqué hiess.