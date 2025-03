Streiks an 13 Standorten

Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat mit ihre Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen grosse Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahmgelegt. Seit 0.00 Uhr sind Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, den Bodenverkehrsdiensten und den Luftsicherheitsbereichen in verschiedenen Tarifkonflikten im Ausstand, wie ein Sprecher der Gewerkschaft der Deutschen Presse-Agentur (DPA) bestätigte. Der Warnstreik soll 24 Stunden dauern. An einigen Orten, etwa in Frankfurt oder Berlin, sind am Morgen Kundgebungen der Streikenden geplant.