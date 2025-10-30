Besonders viele Opfer gab es in der südukrainischen Grossstadt Saporischschja. Dort starben Behörden zufolge mindestens 2 Menschen und 23 wurden verletzt. «Die Besatzer haben mindestens 20 Drohnen und 8 Raketen auf Saporischschja gefeuert. Mehrere Stockwerke eines Wohnheims sind zerstört», schrieb der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, auf Telegram. Am Vormittag wurden drei Menschen in der ostukrainischen Stadt Slowjansk durch russische Raketenartillerie getötet, wie die Stadtverwaltung mitteilte.