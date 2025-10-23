Geringere Lebenszufriedenheit

Während 86 Prozent der Bevölkerung mit ihrem Leben sehr zufrieden sind, sinkt dieser Anteil bei den Personen mit geringeren Kompetenzen auf 75 Prozent. Ausserdem schätzen nur 38 Prozent von ihnen gegenüber 55 Prozent der Gesamtbevölkerung die eigene Gesundheit als sehr gut ein.