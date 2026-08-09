Am Nachmittag habe die Wasserschutzpolizei mehrere Schwimmende aus dem Zürichsee und der Limmat gewiesen. Ebenso hätten einige Bootsführende die Verkehrsvorschriften auf dem Wasser missachtet. Die Polizei habe sie ebenfalls weggewiesen. Kurz nach dem Mittag sei ein Schwimmer bei der Wühre gerettet worden, der in Not geraten war, heisst es in der Medienmitteilung weiter.