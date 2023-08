Unterdessen riefen US-Prominente wie die Schauspieler Jason Momoa und Jessica Alba zur Unterstützung der Nothilfe und zum Wiederaufbau der Region auf. In die internationale Anteilnahme reihten sich auch der britische König Charles III. und seine Frau, Königin Camilla, ein. Sie äusserten sich in einem Brief an den US-Präsidenten Joe Biden "zutiefst entsetzt" über die Lage auf Maui. "Wir können uns das Ausmass der Zerstörung, die die Insel erfasst hat, und die herzzerreissende Verzweiflung derjenigen, deren Lebensgrundlage so katastrophal betroffen ist, nur ansatzweise vorstellen", hiess es./juw/cfa/gma/DP/he