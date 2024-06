Das durch die Kantone Graubünden und Tessin fliessende Gewässer war in der Folge des Unwetters von vergangenem Freitag angeschwollen und hatte sich um über 50 Meter in Richtung Südwesten «verschoben», wie Fioroni erklärte. Dort, in der Nähe von Lostallo, unterspülte der Fluss die Nationalstrasse A13 und riss die Fahrbahn auf einer Länge von 200 Metern weg. Seither ist die San-Bernardino-Route gesperrt. Ein Hydrotechniker überwache laufend die Situation des Flusses.