Anhaltende Probleme auf dem US-Immobilienmarkt zwingen die Aareal Bank jedoch weiterhin zu deutlichen höheren Rücklagen für mögliche Kreditausfälle. Die Risikovorsorge lag im ersten Quartal mit 83 Millionen Euro deutlich über den 32 Millionen Euro aus dem Vorjahreszeitraum. Weil mit dem Homeoffice-Trend weniger Büroflächen gebraucht werden, steht der Markt für diese Immobilien in vielen Ländern unter Druck, vor allem in den USA. Die Aareal Bank hat den Angaben zufolge ihren Bestand an problematischen Finanzierungen von US-Büroimmobilien weiter verringert: Ende März summierten sich die ausfallgefährdeten Kredite auf 1,1 Milliarden Euro, Ende Dezember waren es noch 1,6 Milliarden Euro./ben/DP/zb