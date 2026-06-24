Die Massnahme diene dem Schutz des Ökosystems der Aare und der Einhaltung der umweltrechtlichen Vorgaben. Das Kühlwasser des Kernkraftwerks Beznau werde aus der Aare entnommen und nach dem Kühlvorgang in den Fluss zurückgeleitet. Eine weitere Erwärmung des bereits warmen Gewässers solle in heissen Sommerperioden verhindert werden, um Flora und Fauna nicht zusätzlich zu belasten, heisst es in der Medienmitteilung weiter.