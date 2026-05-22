«Die Regionen werden insofern nicht gestärkt, als dass die Standortgemeinden nicht im Verhältnis ihrer Bedeutung für den Geschäftserfolg der AKB am Ausschüttungsbetrag beteiligt werden, sondern es profitieren alle Gemeinden im Kanton, auch wenn sie gar nicht Standortgemeinde sind», hält der Regierungsrat fest.