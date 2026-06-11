Der Verlust von Arbeitsplätzen ist gemäss Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli (SP) in der Region Baden ein harter Schlag. «Natürlich hätten wir uns einen anderen Entscheid von Hitachi gewünscht», lässt sich Egli zitieren: «Wir sind überzeugt, dass wir gute Voraussetzungen für die erfolgreiche Ansiedlung eines Campus bieten können.»