Leitzinssenkungen belasten

Der gesamte Geschäftsertrag war um 11,3 Prozent auf 247,7 Millionen Franken rückläufig. Dabei belastete vor allem der deutlich geringere Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft (-17 Prozent) wegen der wieder gesunkenen Leitzinsen. Ein bedeutender Teil des Rückgangs sei auch auf SARON-basierte Geldmarkthypotheken zurückzuführen, wo Kunden deutlich von den Zinssenkungen profitieren konnten, heisst es weiter.