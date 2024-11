Der Bundesrat hat für die Nachholeinkäufe am Mittwoch die Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung von Beiträgen an anerkannte Vorsorgeformen (BVV#3) angepasst und sie per 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt. Damit erfüllt er einen Auftrag des Parlaments, den er selbst ursprünglich abgelehnt hatte.