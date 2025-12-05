Das Parlament entschied sich nach mehrmaligem Hin und Her für einen Mittelweg zwischen einer sehr liberalen Haltung und einem totalen Werbeverbot. Exemplarisch zeigt sich das bei den Werberegeln in Zeitungen und Zeitschriften. Sie wird dort verboten - ausser die Werbung ist im Innenteil von Publikationen, die mehrheitlich über Abonnements verkauft werden und deren Leserschaft zu mindestens 98 Prozent aus Erwachsenen besteht.