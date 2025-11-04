Der britische Mischkonzern AB Foods erwägt im Rahmen eines Konzernumbaus, seinen Textil-Discounter Primark und sein Lebensmittelgeschäft voneinander zu trennen. Innerhalb von ABF verfüge das Unternehmen über zwei grossartige Geschäftsbereiche, sagte Unternehmenschef George Weston, der Enkel des Unternehmensgründers, zur Vorlage von Jahreszahlen am Dienstag. Das Lebensmittelgeschäft habe ein «äusserst attraktives Portfolio», auch wenn es von den Finanzmärkten weniger gut verstanden werde als Primark.