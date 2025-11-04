Ein Teil der Entscheidung hänge mit der Grösse von Primark zusammen, das den Grossteil des Betriebsgewinns des Mischkonzerns ausmacht, fügte Verwaltungsratschef Michael McLintock hinzu. Der grösste Anteilseigner Wittington Investments - die Investmentgesellschaft der wohlhabenden Familie Weston - will Unternehmensangaben zufolge die Mehrheitsbeteiligung an beiden Geschäftszweigen aufrechterhalten.
Derweil hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr deutlich weniger verdient. Dabei machte dem Unternehmen vor allem der geringe Zuckerpreis zu schaffen. Der Umsatz schrumpfte im Gesamtjahr bis zum 13. September im Jahresvergleich um drei Prozent auf knapp 19,46 Milliarden britische Pfund (22,2 Mrd Euro).
Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn ging um 13 Prozent auf 1,73 Milliarden Pfund zurück. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen einen Zuwachs beim Ergebnis. Unter dem Strich entfiel im Gesamtjahr auf die Aktionäre ein Gewinn von gut einer Milliarde Pfund. Das waren fast 30 Prozent weniger als im Vorjahr./mne/niw/mis
(AWP)