AB Foods rechnet nach einem überraschend guten dritten Geschäftsquartal mit etwas mehr operativem Gewinn im Gesamtjahr. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis dürfte leicht über dem Vorjahreswert liegen, teilte Associated British Foods am Montag in London mit. Bislang hatte der Mischkonzern in etwa mit so viel wie im vergangenen Geschäftsjahr gerechnet, als er rund 1,4 Milliarden Pfund als bereinigten operativen Gewinn verbucht hatte.

26.06.2023 08:48