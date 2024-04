Der britische Mischkonzern AB Foods hat im ersten Geschäftshalbjahr mehr verdient als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen in einem schwierigen Konsumumfeld von einer gestiegenen Nachfrage nach billiger Kleidung seiner Modetochter Primark sowie einer nachlassenden Inflation in seiner Nahrungsmittelsparte. Der Umsatz stieg in den 24 Wochen per 2. März um zwei Prozent auf 9,7 Milliarden britische Pfund, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei fünf Prozent.