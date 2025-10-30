Der Nachtzug von Basel SBB nach Kopenhagen und Malmö verkehrt ab dem 15. April 2026, ganzjährig jeweils drei Mal pro Woche in beide Richtungen, wie die SBB am Donnerstag mitteilten. Abfahrt in Basel SBB sei jeweils mittwochs, freitags und sonntags um 17.35 Uhr, Ankunft in Malmö ist laut den SBB jeweils um 9.35 Uhr. Von Malmö verkehren die Züge donnerstags, samstags und montags um 18.57 Uhr und erreichen Basel SBB jeweils um 11.30 Uhr.