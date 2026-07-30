Der Bierbrauer AB Inbev hat im zweiten Quartal von einer gestiegenen Nachfrage nach Bier profitiert. Rückenwind kam dabei auch von der Fussball-Weltmeisterschaft. Ausserhalb des Biergeschäfts war der Absatz jedoch rückläufig. Die Jahresprognose bestätigte der belgische Konzern. Der Getränkeabsatz stieg im Quartal um 0,9 Prozent, wie der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch einen Tick mehr erwartet.