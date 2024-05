Trotz anhaltend schwacher Geschäfte in den USA ist der weltgrösste Bierbrauer AB Inbev besser ins Jahr gestartet als befürchtet. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 14,55 Milliarden US-Dollar (13,54 Mrd Euro), wie der Hersteller von Bieren wie Beck's, Budweiser und Stella Artois am Mittwoch mitteilte. Wechselkurs- und Übernahmeeffekte ausgeklammert, betrug das Plus 2,6 Prozent. Der Absatz ging jedoch um 0,7 Prozent zurück. In den USA leidet AB Inbev noch immer unter den Folgen einer missglückten Marketingkampagne.