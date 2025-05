Der weltgrösste Brauer AB Inbev hat zum Start ins laufende Jahr eine weiterhin schwache Nachfrage nach Bier zu spüren bekommen. Der Getränkeabsatz ging im ersten Quartal um 2,2 Prozent zurück, wie der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser oder Corona am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz fiel um 6,3 Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar (12,1 Mrd Euro). Organisch, also abseits von Währungseffekten sowie Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen, stand allerdings ein Plus von 1,5 Prozent zu Buche. Die Jahresprognose bestätigte der belgische Konzern. Zudem fiel das operative Ergebnis besser als erwartet aus. Die Aktie stieg in der Folge deutlich.