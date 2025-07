Die konzernweit abgesetzten Mengen seien organisch - also ohne Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen - um zwei Prozent gesunken, teilte der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag in Leuven mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem leichten Zuwachs gerechnet.